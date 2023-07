Raduno truck in tensostruttura

Truck di nuovo protagonisti a Castano. Il 22 e 23 luglio, infatti, in tensostruttura ecco il 4° raduno. Una serie di momenti pensati proprio per tutti.

Truck di nuovo protagonisti a Castano. Il 22 e 23 luglio, infatti, in tensostruttura ecco il 4° raduno. Si comincerà, allora, sabato dalle 8 con l'arrivo dei mezzi, quindi alle 12 apertura degli stand gastronomici e alle 16 sfilata per le vie della città, per poi concludere questa prima giornata, dalle 19, con dj Alex. Domenica, invece, sempre alle 12 apertura stand gastronomico e dalle 16 karaoke e dj set con dj Luca.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!