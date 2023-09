Festa della birra con DiscoRadio Party

Annullato il concerto degli Eiffel65 in programma domenica 3 settembre ad Arconate. A salire sul palco sarà l’energia di Valentina Guidi, Don Cash, Matteo Epis e Edo Munari con il loro Disco Radio Party!

Gli imprevisti, si sa, fanno parte del percorso. Lo sanno bene ad Arconate dove per il secondo anno di fila i programmi non vanno proprio come sperato. La tradizionale 'Festa della Birra', iniziata giovedì 31 agosto con un successo di pubblico non indifferente, avrebbe dovuto ospitare sul proprio palco gli Eiffel65, a chiusura della quattro giorni di festa. Proprio come lo scorso anno, per uno scherzo del destino, il cantante Jeffrey ha contratto il Covid dovendo così annullare la serata. L'organizzazione però, abituata a gestire le emergenze, si è immediatamente mobilitata per garantire una serata di musica e divertimento. A salire sul palco sarà l’energia di Valentina Guidi, Don Cash, Matteo Epis e Edo Munari con il loro Disco Radio Party! Appuntamento dunque domenica 3 settembre con DISCO RADIO PARTY e il pre e after show a cura di BenDJ. Ingresso gratuito, cancelli aperti dalle 19 e punti ristoro attivi dalle 19.30.

