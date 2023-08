Lo sport... in festa!

Sabato 9 settembre è in programma la 'Festa dello sport sangiorgese', che vede coinvolte le undici associazioni sportive del territorio. Un'occasione per cimentarsi anche nelle varie discipline sportive offerte.

Una rete di associazioni in grado di collaborare per creare una festa per tutti, famiglie e ragazzi, sportivi e non. Torna la 'Festa dello sport sangiorgese', organizzata da Pro Loco San Giorgio su Legnano APS, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

L’evento sarà l’occasione per conoscere le undici associazioni sportive sangiorgesi che collaborano all'evento e cimentarsi nelle varie discipline.

L'appuntamento è per sabato 9 settembre presso Scuola Primaria G. Rodari e Parco del Campaccio (Via Don Sturzo) dalle ore 14.00 alle 18.00. Alle ore 16.30 l’Amministrazione Comunale consegnerà i riconoscimenti del 'Premio al merito sportivo 2022/2023'.

