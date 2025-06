Chiude la "Gallaratese"

Chiusura al traffico della SP 527 in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi (poco prima della strada per Tornavento).

Chiusura al traffico della SP 527 in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi (poco prima della strada per Tornavento). Il blocco sarà attivo dal 30 giugno al 15 agosto. Anas procederà al rifacimento del ponte con conseguente necessità di chiusura della strada per l'intero periodo in entrambi i sensi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!