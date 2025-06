Restyling di piazza Bonomi

Interventi di riqualificazione. Sono quelli in piazza Bonomi. “Lavori che ci tengo a precisare non andranno a stravolgere questo luogo, ma serviranno a renderlo ancora più funzionale e bello".

Interventi di riqualificazione. Sono quelli in piazza Bonomi. “Lavori che ci tengo a precisare non andranno a stravolgere questo luogo, ma serviranno a renderlo ancora più funzionale e bello - spiega l’assessore ai lavori pubblici, Marzia Artusi - Più nello specifico, allora, si andrà a sistemare la pavimentazione, quindi spazio alla pulizia delle statue, al posizionamento di telecamere per la sicurezza ed alla sistemazione dei parcheggi sul retro”. Insomma, si tratta di un restyling della piazza e che arriva grazie ad un finanziamento che l’Amministrazione comunale è riuscita ad ottenere per quanto concerne il PNRR. “Un altro importante risultato raggiunto - conclude il sindaco Fabrizio Allevi - Un altro tassello che, partendo dal presente, guarda con particolare attenzione al futuro di Turbigo”.

