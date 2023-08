Il Comune di Cuggiono e l'associazione Clorofilla aps propongono una lettura animata, domenica 27 agosto, da parte di Nora Picetti, del testo di Stefania Forlani 'Lo Sciopero degli Uccellini'.

Un libro di narrativa illustrato per bambini dai 6 anni perfetto per le prime letture in stampatello minuscolo e per fare i primi passi in autonomia nel mondo dei libri. Una storia divertente di animali, amicizia, crescita, natura, ecologia.

Verrà poi realizzato un laboratorio di casette per uccetti da parte di Roberto Bovati.

"Gli abitanti di un quartiere decidono di scacciare gli uccellini, colpevoli di mangiare la loro frutta e sporcare in giro. Gli uccellini non ci stanno e per protesta non cantano più. Basterà a far cambiare idea a quei brontoloni?"...

L'evento si svolgerà domenica 27 agosto alle ore 15.30 presso l'area giochi di Villa Annoni. La partecipazione è gratuita su prenotazione 3311107660 oppure nora [dot] clorofilla [at] gmail [dot] com

