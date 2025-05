Rassegna 'il giallo e il rosso'

È partito con entusiasmo e partecipazione “Il rosso e il giallo”, il nuovo festival letterario promosso dal Comune di Cuggiono, con l’organizzazione a cura dell’Assessorato alla Cultura. Una rassegna pensata per esplorare i due colori simbolici della narrativa: il rosso della passione, dei sentimenti forti e delle storie coinvolgenti, e il giallo del mistero, dell’investigazione e dei colpi di scena.

Il primo appuntamento, andato in scena venerdì 9 maggio nella suggestiva cornice della Sala Porticato di Villa Annoni, ha visto protagonista Francesca Diotallevi con il suo romanzo L’ultimo mago. Un esordio ben riuscito, che – come confermato anche dal sindaco Giovanni Cucchetti – ha avuto un buon riscontro di pubblico. La serata è stata moderata con competenza e sensibilità da Luca Malini, libraio della rinomata libreria “Le memorie del mondo”, dando vita a un dialogo profondo e appassionato tra l’autrice e i lettori presenti.

Il programma del festival continuerà nei prossimi mesi con altri nomi e temi di grande interesse. Il 13 giugno sarà la volta di Sandra Bonzi con Una parola per non morire, sempre alle ore 21 nella Sala Porticato. Seguirà un doppio appuntamento il 5 e 6 luglio con A qualcuno piace giallo, due giornate di approfondimenti e conferenze dedicate alla letteratura gialla nelle Sale Nobili di Villa Annoni. Infine, il 4 ottobre, l’autrice Alice Basso presenterà Le 27 sveglie di Atena Ferraris, chiudendo il festival con un’altra intensa serata di narrativa e confronto.

“Vi aspettiamo sempre più numerosi e curiosi”, ha scritto il sindaco Cucchetti sui social, invitando la cittadinanza a partecipare attivamente a questa nuova proposta culturale, che unisce il piacere della lettura alla scoperta di autori contemporanei. Un’occasione per riflettere, emozionarsi e dialogare intorno ai libri, nel cuore del Parco di Villa Annoni.

