I grandi lettori cuggionesi

I vincitori dell’edizione 2024 – Francesco La Gamba, Ginevra Colombo, Greta Garavaglia, Letizia Arena, Barbara Fossa e Sonia Maria Oldani – hanno raggiunto una media impressionante di circa 100 libri letti a testa nel corso dell’anno.

Sabato 22 marzo la Biblioteca Civica di Cuggiono ha ospitato la seconda edizione del Premio Grandi Lettori, un riconoscimento simbolico ma carico di significato, dedicato a coloro che nel corso dell’anno si sono distinti per il numero di libri letti. Un modo per premiare l’impegno, la costanza e soprattutto l’amore per la lettura, che continua a essere uno strumento prezioso di crescita personale e collettiva.

I vincitori dell’edizione 2024 – Francesco La Gamba, Ginevra Colombo, Greta Garavaglia, Letizia Arena, Barbara Fossa e Sonia Maria Oldani – hanno raggiunto una media impressionante di circa 100 libri letti a testa nel corso dell’anno. Un numero che racconta molto più di un’abitudine: racconta una passione.

"Ogni libro che apriamo è una porta verso nuove esperienze, culture e prospettive», ha ricordato l’assessore alla cultura Claudia Togliardi. «La lettura ci invita a esplorare, a sognare e a immaginare. Stimola la creatività, il pensiero critico, ci insegna a porre domande e cercare risposte. È un modo per esercitare la mente e ampliare i nostri orizzonti".

Il Premio Grandi Lettori non è solo una celebrazione dei lettori più assidui, ma anche un’occasione per rilanciare l’importanza della lettura come strumento di formazione e partecipazione. Una biblioteca viva, frequentata, è infatti un segnale di vitalità culturale per tutta la comunità.

"Che si tratti di romanzi, saggi, poesie o articoli – ha aggiunto l’assessore – ogni forma di lettura ha il potere di arricchire le nostre vite. Invitiamo tutti i cittadini a visitare la nostra biblioteca, partecipare agli eventi letterari e condividere le proprie scoperte. Insieme possiamo costruire una comunità più consapevole e appassionata".

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di promozione della lettura sul territorio, a cui la biblioteca di Cuggiono sta lavorando con entusiasmo. Un impegno che continua, una pagina dopo l’altra.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!