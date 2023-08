'Trofeo Giocaitalia'

Domenica 27 agosto alle 21 sul palco di 'Estate al Castello 2023' all'interno del programma Milano è Viva, il '44° premio Giocaitalia 2023 (Serata di gala in omaggio a Domenico Modugno)', a cura di Associazione Culturale e Sportiva Walt Disney Asd. 'Giocaitalia' dell'associazione Walt Disney affiliata al CONI, grazie all'ente di promozione sportiva AICS, nata da un'idea dell'autore televisivo Sebastiano Sandro Ravagnani e Cino Tortorella nel 1976 a Milano, che negli anni è diventato uno degli eventi più interessanti nel panorama della cultura internazionale. L'evento nasce per valorizzare la cultura, lo sport e lo spettacolo, attraverso il mondo Disney e la serata sarà condotta da Sandro Ravagnani e i giovanissimi Luca Morello e Martina Gambadoro, tra gli ospiti Suor Anna Monia Alfieri, Francesco Gaeta, Eugenio Sorrentino, Italia Women Tribute, Daria Pesce e tanti altri...

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!