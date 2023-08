Al via la seconda edizione della Randonnée dei Randi

Arconate si prepara alla seconda edizione della Randonnée dei Randi, la corsa ciclistica non competitiva promossa da Randi Team in calendario domenica 3 settembre.

Arconate si prepara alla seconda edizione della Randonnée dei Randi, la corsa ciclistica non competitiva promossa da Randi Team. La gara si svolgerà su un percorso di 60 km prevalentemente su sterrato, che vedrà la partenza da Arconate, arrivo alla diga del Panperduto, si prosegue poi addentrandosi nel parco del Ticino, si segue l'alzaia del Naviglio per un breve tratto per poi riprendere il Villoresi fino ad Arconate. Appuntamento dunque per domenica 3 settembre presso il campo sportivo di via delle Vittorie per la partenza delle ore 9. Iscrizioni sul posto dalle ore 8:00 o chiamando il numero 3402854387. Per info https://randiteam.blogspot.com/

