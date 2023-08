I “Gruppi di cammino” a Magnago e Bienate sono una realtà consolidata da anni: camminare insieme è una attività che fa bene al corpo ed alla mente. Se sei interessato a questa attività ecco di seguito gli orari: basterà presentarti sul posto e i referenti sapranno fornirti tutti le necessarie informazioni nonché la modulistica di adesione. Un abbigliamento consono e una condizione di idoneità all’attività sono tutto quanto ti serve... quindi nessuna esitazione. Orari e luoghi di ritrovo: Magnago, parco Lambruschini lunedì e venerdì alle 9.30; Bienate, piazza della Fontana, martedì, mercoledì e giovedì alle 18.

