Parchi comunali sotto osservazione

Comportamenti scorretti da parte di gruppi di giovani nei parchi e nelle aree pubbliche di Magnago e Bienate: schiamazzi, rifiuti abbandonati, danneggiamenti. Controlli e interventi mirati da parte della Polizia locale. Così, grazie al lavoro degli agenti ed alle immagini delle telecamere sono stati identificati i responsabili e sono scattate le prime sanzioni. “Serve il rispetto di tutti per garantire sicurezza e vivibilità nei nostri spazi pubblici - commenta l’assessore Franco Piantanida - Invitiamo famiglie e ragazzi a vivere i parchi in modo consapevole, anche per non compromettere il diritto di tutti a godere di questi luoghi, che devono tornare a essere spazi di incontro e svago. Ora, grazie a questi interventi, il parco Lambruschini in particolare è ritornato in condizioni normali, e non si sono più verificati atti non consoni ad una corretta socializzazione”. L’invito a tutti i cittadini fruitori dei parchi comunali e che notano comportamenti scorretti e non idonei è quello di avvertire tempestivamente la Polizia locale, così che possa intervenire in modo celere.

