Le richieste per il taglio degli alberi

Il 24 luglio è un giorno che i cittadini di Canegrate ricordano bene. Fu infatti quello in cui un evento atmosferico di larghe proporzioni si abbattè sul paese causando numerosi danni a diverse strutture. Tra i danni si contarono anche molti alberi che finirono spezzati e hanno finito per diventare pericolosi. Alcuni cittadini hanno fatto nel tempo richiesta al Comune di poter quindi procedere al loro abbattimento. Un'operazione a cui il Comune ha deciso di acconsentire purché siano soddisfatte determinate condizioni. "Occorre distinguere tra differenti casi - è la precisazione del Comune in una nota - se l'albero è spezzato o abbia subito gravi danni che ne compromettano la stabilità o per cui si siano verificate cadute di branche di grandi dimensioni, in questo caso i proprietari possono procedere per l'abbattimento delle alberature opportunamente motivato e corredato da idonea documentazione fotografica a colori". Chi incorresse in tale casistica potrà quindi indirizzare la sua segnalazione con relativa richiesta di abbattimento all'ufficio protocollo del Comune, scrivendo una mail a protocollo@comune. canegrate.mi.it.

