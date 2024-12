Canegrate, Comune riciclone

Ancora una volta ha rivelato una coscienza ecologica salda e diffusa. Il Comune di Canegrate figura tra quelli a cui Legambiente Lombardia ha attribuito il riconoscimento di ricicloni.

Ancora una volta ha rivelato una coscienza ecologica salda e diffusa. Il Comune di Canegrate figura tra quelli a cui Legambiente Lombardia ha attribuito il riconoscimento di ricicloni. E lo è per avere raggiunto i due requisiti che Legambiente aveva indicato per ottenere la qualifica, ovvero una percentuale di raccolta differenziata superiore al 65 per cento e di meno di 75 chilogrammi di indifferenziato per abitante. Canegrate è riuscita a fare salire la percentuale di differenziato all'86,4 per cento. Non si tratta però del solo Comune dell'Altomilanese ad avere ottenuto un risultato lusinghiero su entrambi i versanti. Del novero dei ricicloni fanno parte infatti anche Villa Cortese, San Giorgio su Legnano, Dairago, Nerviano e Rescaldina.

