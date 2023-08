Prenotati.. alla Festa della Birra

Il rientro dalle ferie, ad Arconate, sarà davvero un grande evento. Musica, buon cibo, divertimento. Con l'inizio di settembre ci si prepara alla grande 'Festa della Birra' con grandi gruppi come Eiffel 65, Jolly Blu, LigaShow, Rock School.

"Aperte le prenotazioni per la Festa della Birra di Arconate | serate del 31 agosto, 1 e 2 settembre: ☎️ 351.7282820 (What'sApp) o https://www.comune.arconate.mi.it/vivere/festabirra/", spiegano dal Comune

📍 Giovedì 31 agosto ingresso gratuito: Jolly blu - 883 tribute band, piatto della serata Pulled Pork e Pulled Chicken

📍 Venerdì 1 settembre ingresso gratuito: LigaShow - Tributo a Ligabue con dj set by Panico, piatto della serata Gran frittura di calamari

📍 Sabato 2 settembre ingresso gratuito: ROCK SCHOOL tributo alla storia del rock, serata bavarese con stinco di maiale, crauti e rosti di patate

📣 Serata conclusiva domenica 3 settembre con il concerto degli Eiffel 65, biglietto 🎫 € 5,00 acquistabile su www.dice.fm

E grande novità di quest'anno: area bambini con gonfiabile e attrazioni!

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!