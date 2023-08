Ritorna la 'Giornata dell'anziano'

Domenica 27 agosto 2023 il Comune di Bernate Ticino organizza la ‘Giornata dell'anziano’, dedicata a tutti i residenti con oltre 65 anni.

Il programma della giornata prevede:

• ore 12:00 Ritrovo presso il Chiostro della Canonica;

• ore 12:15 Saluto del Sindaco e Benedizione del Parroco;

• ore 12:30 Pranzo.

Nel pomeriggio, intrattenimento musicale offerto dal "Centro Ricreativo Gruppo Pensionati". Le iscrizioni per l’evento saranno aperte fino a mercoledì 23 agosto e ci si potrà prenotare presso gli uffici comunali o presso il Bar Bottazzi di Casate.

