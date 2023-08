Concerti in alta quota

Doppio appuntamento a cavallo di Ferragosto con due concerti straordinari: dalla Banda Osiris all'Alpe Blitz al Raduno Internazionale di Corni delle Alpi nel Cusio.

Avrebbe dovuto essere la sede più ad alta quota e invece il vento forte e il nevischio di sabato scorso hanno costretto gli organizzatori di Musica in quota a trasferire il concerto della piccola orchestra “Musiche selvagge” nella più sicura struttura coperta di Formazza: l'inaspettato incidente di percorso non ha però fermato il pubblico affezionato della rassegna.

Il Festival ora è pronto ad offrire due tra gli appuntamenti più attesi della stagione 2023: lunedì 14 agosto, nei pressi della villa storica ex Brindicci a pochi passi dall'Alpe Blitz, in Valle Vigezzo, ad esibirsi nel tradizionale concerto della vigilia di Ferragosto sarà la Banda Osiris (il concerto sarà ripreso integralmente da Vco Azzurra Tv e trasmesso come di consueto a Ferragosto alle ore 12 e alle ore 21; domenica 20 agosto il Belvedere di Quarna Sopra, affacciato sul Lago d'Orta, ospiterà invece la seconda edizione del Raduno Internazionale di Corni delle Alpi, con ospite speciale Lisa Stoll.

Villa storica ex Brindicci, Alpe Blitz (1262 m) – Valle Vigezzo

Lunedì 14 agosto 2023, ore 11.30

BANDA OSIRIS

SANDRO BERTI, mandolino, chitarra, violino, trombone

GIANLUIGI CARLONE, voce, sax, flauto

ROBERTO CARLONE, trombone, basso, tastiere

GIANCARLO MACRÌ, percussioni, batteria, bassotuba

Dopo essersi addentrata in modo irriverente nei meandri del complesso universo delle sette note, il furore dissacratore della Banda Osiris porta sul palco open air di Musica in quota, per l’atteso concerto della vigilia di Ferragosto, il nuovo spettacolo “Le dolenti note – Il mestiere del musicista: se lo conosci lo eviti”.

Prendendo spunto dall’omonimo libro, la Banda Osiris trasforma le pagine scritte in un viaggio musical-teatrale ai confini della realtà. Con l’abilità mimica, strumentale e canora che li contraddistingue, i quattro protagonisti si divertono con ironia a elargire al pubblico provocatori consigli. Attraverso musica composta e scomposta, musica da camera e da balcone, Beatles e Vasco Rossi, la Banda Osiris tratteggia il ritratto impietoso della figura del musicista: presuntuoso, permaloso, sfortunato, odiato, e, raramente, amato.

Itinerario e note

Lasciata l’auto al parcheggio nei pressi delle scuole di Villette, si attraversa il nucleo storico fino all’imbocco di un comodo sentiero che raggiunge il nucleo di Londrago da cui, aggirando la Colma di Villette, si arriverà al luogo del concerto.

È sconsigliato l'utilizzo del parcheggio dell'Alpe Blitz (sono pochissimi i posti auto disponibili).

L'organizzazione ha attivato un servizio navetta gratuito con un piccolo mezzo in partenza dal parcheggio nei pressi del Rifugio La Vasca: il servizio porterà al parcheggio dell'Alpe Blitz in circa 5 minuti. Da qui occorre proseguire a piedi fino alla sede del concerto, lungo un facile sentiero, per circa 15 minuti. Si segnala che anche nei pressi del Rifugio La Vasca i posti auto disponibili sono limitati.

Ritrovo: ore 9, Piazza Emma Brindicci Bonzani, Villette

Itinerario: Villette – Londrago – Alpe Blitz

Dislivello: 450 m

Tempo percorrenza: 2h

Grado di difficoltà: E

Guida: Stefania Vaudo 339 7606822 – Guide Ufficiali Parco Val Grande – Cooperativa Valgrande

In caso di maltempo il concerto si terrà alle ore 17 presso il Teatro Comunale di Santa Maria Maggiore.

Pranzo al sacco. In alternativa è possibile usufruire dei servizi di ristoro presso:

Area feste di Villette, nei pressi del parcheggio utilizzato come base di partenza dell’escursione (per informazioni e prenotazioni tel. 349 4377674);

Rifugio Alpe Blitz (a 5 minuti a piedi dalla sede concerto) – prenotazione fortemente consigliata tel. 331 4572614; Rifugio il Camoscio (a 3 minuti in auto dal parcheggio dell’Alpe Blitz) – prenotazione fortemente consigliata tel. 349 7067726;

Rifugio La Vasca (a 5 minuti in auto dal parcheggio dell’Alpe Blitz) – prenotazione fortemente consigliata tel.

340 9883553.

***

Belvedere di Quarna Sopra (820 m) – Valle Strona, Lago d'Orta

Domenica 20 agosto, ore 11.30

ALPHORNS & SPECIAL GUEST LISA STOLL

Antico ed affascinante, il Corno Alpino è lo strumento che accomuna le tradizioni della popolazione dell’arco alpino, dalla Francia all’Austria, passando dall’Italia. Dopo il grande successo del 2019, si rinnova la magia del Raduno Internazionale dei Corni delle Alpi, strumenti a fiato di origine antichissima, utilizzati essenzialmente per il richiamo degli animali al pascolo e per la comunicazione di messaggi sonori codificati.

Il concerto, ospitato nella magnifica cornice del Belvedere di Quarna Sopra, vedrà esibirsi gruppi di Corni provenienti da più parti d’Europa. Special guest sarà la svizzera Lisa Stoll, classe 1996, tra le più apprezzate soliste di Alphorn a livello internazionale.

Itinerario e note

Lasciata l’auto nei pressi del cimitero di Cireggio, frazione di Omegna, si attraversa il paese per raggiungere l’imbocco della mulattiera in prossimità del Circolo. Il percorso in salita conduce al piccolo Santuario della Madonna della Neve del Fontegno, camminando lungo l’antica mulattiera attraverso la quale transitavano uomini, merci ed animali. Si prosegue poi fino a Quarna Sopra, raggiungendo l’area Belvedere: in questa

parte più alta il tragitto offre una pregevole vista sul lago d’Orta e l’area del Cusio.

Ritrovo: ore 8.30, parcheggio del cimitero di Cireggio (Via Leonardo da Vinci, 60)

Itinerario: Cireggio – Madonna della Neve del Fontegno – Belvedere di Quarna Sopra

Dislivello: 510 m

Tempo percorrenza: 2h

Grado di difficoltà: E

Guida: Stefania Vaudo 339 7606822 – Guide Ufficiali Parco Val Grande – Cooperativa Valgrande

In caso di maltempo il concerto si terrà alla stessa ora presso la Sala Grassi a Quarna Sotto.

Pranzo al sacco. In alternativa è possibile usufruire dei servizi di ristoro a cura della Pro Loco di Quarna. Per info e prenotazioni: 339 8336193.

L'Associazione Musica in Quota cura da sempre l’organizzazione del festival. A sostenerla sono ogni anno numerosi partner e sponsor, ma anche gli stessi spettatori-escursionisti, che, associandosi con un contributo di 10 euro, possono supportare il Festival. Il programma completo della stagione 2023 è online sul sito web www.musicainquota.it. Il Festival è su Facebook (www.facebook.com/musicainquota) e su

Instagram: www.instagram.com/musicainquota.

