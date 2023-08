Canegrate: danni anche al campanile

Il maltempo delle scorse settimana ha provocato danni ingenti anche sul territorio di Canegrate. Danneggiato il campanile della parrocchia di Santa Maria Assunta che ora dovrà essere oggetto di intensi lavori di ristrutturazione. A scatenare il tutto è stata la precipitazione di un fulmine.

Il maltempo non ha risparmiato neppure lui. Il campanile della parrocchia di Santa Maria Assunta che troneggia su Canegrate, alcuni giorni fa, ha avuto diversi danni e ora dovrà essere oggetto di intensi lavori di ristrutturazione. A scatenare il tutto è stata la precipitazione di un fulmine. "Sono bruciati - spiega la parrocchia in una nota- il programmatore delle campane e dell'orologio, il router wi-fi in sala stampa, la scheda dell'ascensore, del cancellone e del citofono della casa parrocchiale, la scheda dell'organo elettronico in chiesa parrocchiale, l'interruttore generale delle luci sull'altare, il computer in sala stampa, l'alimentatore del cancello in oratorio femminile e la cassa dell'impianto audio in chiesa parrocchiale". Danni ingenti a diverse strutture del campanile, quindi. La parrocchia ha precisato di avere già interessato del tutto l'assicurazione.

