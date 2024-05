Maltempo: Protezione civile in azione sul territorio

15 maggio: Le piogge che stanno imperversando sulla città e su gran parte del territorio ormai da diverse ore hanno reso necessario l’intervento della Protezione Civile.

La Città metropolitana di Milano nella morsa del maltempo. Le piogge che stanno imperversando sulla città e su gran parte del territorio ormai da diverse ore hanno reso necessario l’intervento della Protezione Civile. La Sala Operativa del CCV-MI ha seguito la situazione tutta notte, in costante contatto con la Città metropolitana di Milano, attivandosi fin dalle prime ore del mattino per inviare in supporto al Comune di Milano gli ETS del territorio.

Si registrano numerosi allagamenti, a seguito della pioggia incessante. Un grosso intervento è stato necessario nel quartiere Ponte Lambro con il coinvolgimento di più gruppi: Trezzo sull’Adda, Casarile, Cornaredo, Cesano Boscone e PROCIVICOS: cinque squadre e circa 19 volontari impegnati su diverse vie della zona.

Anche nell’area metropolitana i singoli Gruppi comunali sono stati chiamati ad intervenire; al momento sono operativi Locate di Triulzi, Opera, Lacchiarella, Pieve, Canegrate, Mediglia, Peschiera, San Donato Milanese, Pantigliate, Cinisello, Paullo e Tribiano, Melegnano e San Zenone. In tutto sono impegnati una cinquantina di volontari.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!