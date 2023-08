'Le vie dell'acqua': visita guidata

Una mostra che ricostruisce lo stretto rapporto tra la vita urbana e l’acqua in epoca romana, collegando archeologia e presente con un’inedita esposizione che comprende numerosi reperti archeologici provenienti dagli scavi cittadini esposi al pubblico per la prima volta in questa occasione.

Una mostra che ricostruisce lo stretto rapporto tra la vita urbana e l’acqua in epoca romana, collegando archeologia e presente con un’inedita esposizione che comprende numerosi reperti archeologici provenienti dagli scavi cittadini esposi al pubblico per la prima volta in questa occasione. E' 'Le vie dell'acqua a Mediolanum' al Museo Archeologico di Milano. E sabato 5 agosto, ecco una visita guidata promossa dal Comune di Turbigo. Ritrovo, allora, in stazione FN alle 14, partenza in treno alle 14.25 e visita alle 16 alle 17.30. La partecipazione prevede il pagamento del costo del treno andata/ritorno (9,60 euro) e il biglietto di ingresso al Museo Archeologico di Milano , pari a quota intera: 5 euro; ridotta (per over 65, giovani 18-25 anni, studenti): 3 euro. Per informazioni e iscrizioni contattare la biblioteca civica:

0331/891175 - biblioteca [dot] civica [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it

