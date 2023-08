Cedole librarie on line

Dal prossimo anno scolastico 2023/2024, il Comune di Magnago in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Ada Negri, utilizzerà le cedole librarie digitali per la scuola primaria.

Dal prossimo anno scolastico 2023/2024, il Comune di Magnago in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Ada Negri, utilizzerà le cedole librarie digitali per la scuola primaria. Dal 1^ settembre, per ritirare i libri sarà sufficiente presentare al libraio/cartolaio di fiducia, il codice fiscale dell’alunno ed eventualmente richiedere la ricevuta digitale della cedola dematerializzata lasciando al libraio il proprio indirizzo mail. Per poter garantire il servizio, le librerie e cartolerie, se non già iscritte, dovranno registrarsi gratuitamente al sito https://clo.comunefacile.eu. Un nuovo servizio che renderà più semplice la gestione delle cedole librarie sia per i cittadini che per gli operatori del settore e contribuirà a ridurre l’uso della carta. L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Magnago è disponibile per eventuali informazioni e/o chiarimenti al n. 0331658305 – socioculturale 4

