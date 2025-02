Ampliamento del Nido

Al via il cantiere per la realizzazione dell’ampliamento dell’asilo Nido Bachelet di Magnago. Grazie al finanziamento di 570.000 euro con fondi PNRR.

Al via il cantiere per la realizzazione dell’ampliamento dell’asilo Nido Bachelet di Magnago. Grazie al finanziamento di 570.000 euro con fondi PNRR, l’Amministrazione comunale realizzerà l’ampliamento della struttura esistente, per potenziare il numero di utenti fino a 60 bambini che potranno fruire della struttura. L’importo complessivo del progetto è pari di 725.000 euro e verrà ultimato entro fine gennaio 2026.

