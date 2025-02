"Prevenire l'ambliopia? Si può": è questo il titolo della campagna di prevenzione promossa da ASPM e dall'Associazione Altomilanese di Diagnostica Vascolare.

"Prevenire l'ambliopia? Si può": è questo il titolo della campagna di prevenzione promossa da ASPM (Azienda Speciale Pluriservizi Magnago) e dall'Associazione Altomilanese di Diagnostica Vascolare, con il patrocinio del Comune di Magnago. Più nello specifico, l'iniziativa prevede screening visivo gratuito per i bambini fino a 6 anni, che verrà fatto presso le scuole dell'Infanzia di Magnago e Bienate in base all'indicazione delle direzioni degli stessi istituti. Ma non è finita qui, perché le visite verranno allargate anche ai bimbi residenti in paese che non frequentano le due strutture (i genitori di questi ultimi possono chiamare per prenotare un appuntamento il numero 0331/656523 giovedì 20 febbraio dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18).

