La serata dei fuochi d'artificio

L’estate Sestese non sbaglia e per l’appuntamento clou della stagione punta sulla serata dei fuochi d’artificio.

L’estate Sestese non sbaglia e per l’appuntamento clou della stagione punta sulla serata dei fuochi d’artificio. Sarà Sabato 5 agosto la data scelta per il tradizionale spettacolo pronto ad illuminare le sponde sul fiume Ticino tra Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino. E sarà infatti un gioco di squadra quello tra i 2 comuni rivieraschi, divisi da un confine regionale ma, in prospettiva, sempre più uniti negli eventi. Non è un caso che sulla locandina ci siano entrambi gli stemmi in quanto l’organizzazione di questo evento è comune. Sarà anche un banco di prova per future collaborazioni a partire del ritorno del battello turistico che la scorsa estate, in concomitanza della chiusura del Ponte di Ferro, fornì un servizio essenziale.

Lo sparo, in questo modo viene annunciato il primo botto con il quale inizia lo spettacolo pirotecnico, è annunciato per le 22, ma l’intrattenimento inizierà ben prima. Infatti sono previsti spettacoli per ogni piazza principale. Spetterà a ‘Quelli delle 7’, il format radiofonico che vi ha tenuto compagnia per una intera stagione, dare il via a questa lunga notte. Nella pittoresca piazza Guarana è prevista una diretta radiofonica (dalle 19 alle 20.30) e dai microfoni di Fabio e Marco passeranno i protagonisti di questo importante appuntamento. Lasceranno poi spazio alle più importati ed orecchiabili hit dell’estate con il DJ SET di Radio Village Network con l’esperto DJ Stefano Dani alla consolle.

Sarà invece doppio l’appuntamento in piazza Mazzini, quella del Palazzo Comunale, dove il quartetto dei Funkestein lascerà poi spazio a Luca Leccese. Si passerà quindi dal acoustic fun and soul della neonata band mercallese ai grandi successi portati in pedana da un volto noto ai Sestesi. Avrà invece la piazza tutta per sé, la centrale De Cristoforis, Rocco Bellardita che replicherà il successo ottenuto la scorsa stagione. Tanta sarà anche l’attesa sulla sponda piemontese di Castelletto Sopra Ticino e il miglior luogo dove attenderli sarà il PORTO 11, il cocktail bar che ‘mette in vetrina’ la città di Sesto Calende. Qui si potrà cenare e verrà attrezzato un banco bar esterno. Musicalmente l’attesa sarà scandita dalle note nei dei noti Monkey Scream.

Il sindaco di Sesto Calende, presentando la serata, non dimentica di ringraziare chi avrà a cuore la sicurezza dell’evento di maggior richiamo dell’estate nel basso Verbano: la Polizia Locale, i Carabinieri del Comando locale e la Protezione Civile che controlleranno ogni zona della Città ad iniziare dai varchi d’accesso e al Corpo Volontari Ambulanza di Angera che assicurerà un pronto intervento sanitario. Un grazie poi al locale Gruppo Artigiani e Commercianti ed alla Pro Sesto Calende a cui è demandata l’organizzazione degli intrattenimenti musicali ed al Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino che ha dato un fondamentale supporto organizzativo. Un ringraziamento a parte è destinato a Marina di Verbella per la logistica in acqua. Si informa che per l’occasione il parcheggio di Esselunga rimarrà aperto sino all’1, mentre è disponibile in Via Risorgimento un parcheggio libero senza orario di chiusura.

