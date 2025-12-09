Criticità al San Raffaele

Una grave situazione di criticità organizzativa avrebbe interessato il reparto di cure intensive dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

Secondo quanto riportato in queste ore dalla stampa nazionale, una grave situazione di criticità organizzativa avrebbe interessato il reparto di cure intensive dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Quanto descritto non può essere archiviato come una semplice “disfunzione temporanea”, né come una “criticità imprevista”: se i fatti fossero confermati, saremmo di fronte all’ennesima dimostrazione di ciò che Nursing Up denuncia da anni, ovvero che quando la sanità rinuncia alla piena valorizzazione dei propri professionisti, il rischio si scarica inevitabilmente sulla sicurezza delle cure.

Sempre stando alle ricostruzioni giornalistiche, si parlerebbe di un reparto di cure intensive entrato in forte difficoltà, dell’affidamento del servizio a una cooperativa esterna che avrebbe evidenziato gravi criticità sul piano della preparazione e dell’integrazione operativa, e dell’impiego di personale che, in alcuni casi, non avrebbe avuto un’adeguata conoscenza delle procedure, dei farmaci e dei canali di comunicazione con i medici. Vengono riportate anche situazioni segnalate come potenzialmente critiche e l’istituzione di un’unità di crisi. Tutto questo, se confermato, sarebbe avvenuto non in un presidio periferico, ma in una struttura di assoluta eccellenza nazionale.

"Quando si decide di affidare reparti ad altissima intensità di cura a processi di esternalizzazione, non accompagnati da garanzie rigorose di competenza, formazione e integrazione – commenta il Presidente del Nursing Up, Antonio De Palma – si espone la vita delle persone a rischi che non possono essere accettati.

Qui non si tratta solo di organizzazione: qui, se i fatti fossero confermati, verrebbe meno l’essenza stessa della sicurezza assistenziale. La professione infermieristica non si improvvisa e non può essere trattata come un servizio generico".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!