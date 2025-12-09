205 moto e 270 partecipanti alla IIª edizione del moto–evento benefico a Sesto Calende.

Una piazza colma, un grande cuore collettivo e un serpentone rosso e bianco che ha attraversato la città portando calore, sorrisi e solidarietà. La IIª edizione di “Due Ruote per Natale” ha letteralmente abbracciato Sesto Calende, confermandosi un appuntamento capace di unire passione motociclistica e impegno sociale.

Organizzato da Rainbow Roads Motorcycle Tours e Moto Club Lesa 1977, con il patrocinio dei Comuni di Lesa e Sesto Calende, l’evento ha raccolto 205 moto e 270 partecipanti, trasformando Piazza Garibaldi in uno dei primi – e più sentiti – momenti del Natale sestese.

Fin dal mattino, centinaia di motociclisti, molti dei quali in abiti natalizi, hanno affollato la piazza per la colazione, l’iscrizione e la consegna dei giochi destinati all’Associazione San Vincenzo, per regalarli ai bambini in difficoltà durante le feste.

Il motogiro di circa 30 km ha poi attraversato non solo il centro cittadino, ma anche vari rioni sestesi, prima di dirigersi verso Lesa dove si è svolto il pranzo comunitario. Un lungo serpentone festoso, applaudito dai residenti e seguito con curiosità da grandi e piccoli.

L’iniziativa di quest’anno sosteneva l’Associazione “Amici di Tommy & Cecilia” ONLUS, realtà impegnata nel supporto alle famiglie con bambini affetti da disabilità e fragilità. La generosità dei partecipanti ha contribuito a un importante risultato solidale.

L’evento è stato reso possibile grazie al contributo di numerosi sponsor e attività del territorio, molte delle quali sestesi, che hanno scelto di sostenere con convinzione questa giornata di beneficenza.

Il clima natalizio, arricchito da costumi, musica, mercatini e il tradizionale vin brûlé, ha trasformato il centro città in una grande festa aperta a tutti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!