Milano / Malpensa
“La bici entra in classe”
- 10/12/2025 - 09:45
- Sport
Il Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio e il Piccolo Trofeo Binda-Valli del Verbano apriranno il 2026 con la prima parte del programma dedicato all’educazione e alla formazione dei più ragazzi. Come ogni anno, infatti, la Cycling Sport Promotion porta la bicicletta dentro le classi della Valcuvia e del Varesotto, con un programma che unisce sicurezza, educazione alla mobilità, benessere, rispetto e consapevolezza.
Questa prima fase – “La bici entra in classe” – coinvolgerà centinaia di studenti tra Cittiglio, Gemonio, Cuveglio e Besozzo, grazie alla collaborazione della Polizia Stradale di Varese, della Polizia Locale, di Anemos Italia ODV e della biologa nutrizionista Martina Francia.
