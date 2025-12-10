meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno
Mer, 10/12/2025 - 23:20

data-top

giovedì 11 dicembre 2025 | ore 00:06

“La bici entra in classe”

Trofeo Binda 2026 – Al via il programma scuola: primi appuntamenti tra Cittiglio, Gemonio, Cuveglio e Besozzo.
Sport - Trofeo Binda 2026, progetto con le scuole

Il Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio e il Piccolo Trofeo Binda-Valli del Verbano apriranno il 2026 con la prima parte del programma dedicato all’educazione e alla formazione dei più ragazzi. Come ogni anno, infatti, la Cycling Sport Promotion porta la bicicletta dentro le classi della Valcuvia e del Varesotto, con un programma che unisce sicurezza, educazione alla mobilità, benessere, rispetto e consapevolezza.
Questa prima fase – “La bici entra in classe” – coinvolgerà centinaia di studenti tra Cittiglio, Gemonio, Cuveglio e Besozzo, grazie alla collaborazione della Polizia Stradale di Varese, della Polizia Locale, di Anemos Italia ODV e della biologa nutrizionista Martina Francia.

