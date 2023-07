La festa continua in tenso

Divertimento, allegria e musica: tutti in tensostruttura a Castano allora, perché da venerdì 28 luglio l'appuntamento è con la 'Compagnia delle Feste'. Settimane davvero intense attendono tutti coloro che parteciperanno ai vari momenti in calendario: il 28 ci sarà 'Eleonora e i Fuori Tempo', quindi il 29 Daniela e Marco e il 30 luglio Massimo Naplona; mentre ad agosto, il 4 'FioFio', il 5 Nadia e Davide, il 6 Max Pinci e Lorena, l'11 Alessandro Dj Pub, il 12 Luciano e Paola, il 13 Mimmo e Turci, il 14 karaoke con Mr Anthony, il 15 Max Pinci e Lorena, il 18 Laura e Franco, il 19 Daniela e Marco e il 20 Mauro e Francesca. E dalle 19.30 servizio bar, griglia e cucina.

