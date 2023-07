Vanzaghello: cura di siepi e alberi sporgenti

Il Comune di Vanzaghello ricorda a tutta la cittadinanza di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri giardini non costituisca fonte di pericolo.

Il Comune di Vanzaghello ricorda a tutta la cittadinanza che ai sensi dell’art. 10, comma 2 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana (approvato con Delibera di C.C. n. 39 del 30 novembre 2015) è fatto obbligo ai cittadini proprietari di aree verdi, le cui siepi o alberi sporgano su suolo pubblico, di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri giardini non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell’utente della strada di vie, marciapiedi e banchine anche per limitare i rischi di danni in caso di eventi meteorologici intensi.

