"Puliamo insieme il territorio"

Si dice “che l’unione fa la forza”, ma in questo caso “fa pulizia”. Insieme, insomma, per la cura dell’ambiente che ci circonda. Eccoli, infatti, da una parte gli amministratori di Vanzaghello e Magnago, dall’altra alcune associazioni e gruppi di volontari pronti, fianco a fianco appunto, a rimuovere i rifiuti nella zona adiacente il campo sportivo e i boschi attorno. "Già in passato c'è stata una collaborazione tra i due Comuni, sempre per quanto riguarda i temi ambientali - ha spiegato l'assessore vanzaghellese, Simona Giudici - L'idea, allora, è proseguire su questa strada anche in ottica futura". Un momento certamente importante di partecipazione attiva alla vita del paese, per proteggere il territorio, ritrovarsi e conoscere chi da tempo con forte senso civico si occupa della pulizia e della raccolta dell’immondizia abbandonata lungo la strada e tra gli alberi e la vegetazione. "L'obiettivo era quello di coinvolgere la cittadinanza dei due paesi, per dare forma ad una proposta condivisa - ha concluso Emanuele Brunini, consigliere magnaghese - Un appuntamento, dunque, certamente positivo e ben riuscito".

INSIEME PER PULIRE IL TERRITORIO



