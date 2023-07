La Festa Alpina

Alpini protagonisti in tensostruttura a Castano. C'è la quattro giorni di festa. Si comincia, allora, giovedì 13 luglio con il Corpo Musicale Santa Cecilia di Castano, quindi venerdì 14 Rosy Le Roy, sabato 15 Mirco e i Jolly e il 16 Alex e Flavio. Dalle 19.30, in funzione il servizio bar e griglia e domenica ecco anche l’estrazione dei premi.

