La prevenzione è di moda

'Sogno di una notte di mezza estate – La prevenzione è sempre di moda'. È questo il titolo dell’evento speciale organizzato dall’associazione 'Cuore di Donna' a Malvaglio.

'Sogno di una notte di mezza estate – La prevenzione è sempre di moda'. È questo il titolo dell’evento speciale organizzato dall’associazione 'Cuore di Donna', con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con diverse realtà locali, che si terrà domenica 16 luglio dalle 20 al parco Bambini di Mostar di Malvaglio (via Novara, via Ronzoni), a ridosso della biblioteca civica 'Alda Merini'. "Si tratta di un evento estivo ad accesso gratuito organizzato all’insegna della semplicità e della leggerezza tra moda, musica e arte coinvolgendo in una sfilata diverse donne che stanno ancora facendo la chemio e, infatti, indosseranno anche un turbante – spiega Marzia Pinotti, una delle referenti territoriali di Cuore di Donna – Ci sarà anche un nostro banchetto con gadget e materiale informativo". In questi ultimi quattro anni, compreso il periodo di stop per l’emergenza pandemica, nel territorio circa 600 donne si sono rivolte all’associazione Cuore di Donna, che è nata nel 2012 in provincia di Bergamo per iniziativa di un gruppo di donne operate al seno e non, unite per sostenere le donne che affrontano il cancro e lottare contro i tumori femminili. Domenica 16 luglio chi parteciperà all’evento potrà effettuare anche una donazione presso il banchetto di Cuore di Donna, che sarà destinata per sostenere i percorsi di prevenzione a favore delle donne, nel caso specifico le visite senologiche, tramite la convenzione in essere con Humanitas mater Domini di Castellanza. Oltre alla sfilata ci sarà l’esibizione della nota cover band Rumors e interverrà l’artista Fabrizio Vendramin che realizzerà due dipinti. "È una valida occasione per trascorrere insieme una serata di mezza estate, sostenere un importante progetto di prevenzione dalla parte delle donne, ascoltare della buona musica e vedere un artista all’opera. Un appuntamento per tutti e da non perdere", conclude il sindaco Giorgio Braga.

