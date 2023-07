Costumi tradizionali, mostre e cortometraggi

Ancora eventi, inaugurazioni di nuovi spazi e celebrazioni per festeggiare i cento anni della Ferrovia Vigezzina Centovalli, nell'ottica di dare lustro anche alle tradizioni e alle eccellenze dei territori che i treni bianchi e blu attraversano ogni giorno.

Ancora eventi, inaugurazioni di nuovi spazi e celebrazioni per festeggiare i cento anni della Ferrovia Vigezzina Centovalli, nell'ottica di dare lustro anche alle tradizioni e alle eccellenze dei territori che i treni bianchi e blu attraversano ogni giorno.

Il 12 luglio è in programma il taglio del nastro per il nuovo "Locale Costumi e Tradizioni Vigezzine" e per la mostra "L'emigrante vigezzino dalla valle al mondo" a Santa Maria Maggiore.

Malesco celebra, invece, la centenaria ferrovia con una mostra fotografica e con Malescorto, il Festival Internazionale dei Cortometraggi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!