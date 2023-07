Cimitero: riqualificazione degli spazi

Interventi di riqualificazione degli spazi interni del cimitero di Vanzaghello. Una serie di opere e migliorie sono state messe in campo.

Interventi di riqualificazione degli spazi interni del cimitero di Vanzaghello. Più nello specifico, sono state realizzate due nuove piazzole dotate di punti acqua ai lati dell’ingresso ovest, mentre in prossimità dei punti acqua esistenti saranno ricollocati i contenitori di raccolta della risulta che, uniformati, saranno di dimensioni inferiori rispetto a quelli attualmente esistenti così da essere aperti dagli utenti e movimentati dagli operatori con maggiore praticità. Tutte le aree di raccolta, inoltre, sono state dotate di rastrelliere per annaffiatoi e mascherate da una pannellatura frangivista removibile. Ancora, il cancello dell’ingresso principale più antico, posto sul lato est di fronte al monumento dei caduti, è stato recentemente elettrificato. E si è pensato di completare questo accesso posando una pavimentazione in pietra in richiamo ai materiali impiegati nello spazio antistante al monumento dei caduti, sull’altro lato di via Matteotti.

