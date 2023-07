Bareggio: premiata Cristina De Tullio

Consegnata ufficialmente la Ciliegia d'oro a Cristina De Tullio in virtù delle sue imprese in ambito sportivo per sensibilizzare sul rispetto dell'ambiente e del mare in particolare.

Della displasia bilaterale congenita da cui è affetta ha fatto non un motivo di afflizione ma un punto di forza. Cristina De Tullio ha affrontato con la forza di un leone la sua situazione di disabilità traducendola in impegno sociale concreto, in ambito sportivo e culturale. Atleta paralimpica da anni, ogni cosa che profumi d'acqua, dai laghi ai mari, è il suo pane, l'ambito in cui riesce a esprimere se stessa e tutta la sua voglia e forza di vivere. Elementi che non sono sfuggiti all'amministrazione comunale di Bareggio. Quest'ultima ha infatti deciso di premiarla con la "Ciliegia d'oro" "in virtù - spiega in una nota il sindaco Linda Colombo - delle sue imprese in ambito sportivo per sensibilizzare sul rispetto dell'ambiente e del mare in particolare". Attiva nello sport, non lo è di meno in ambito culturale tanto da avere promosso l'iniziativa delle letture online "Favole nell'aria".

