La 2^ 'Beer House'

L’associazione 'Noi per Voi', con il patrocinio del Comune di Magnago, organizza la seconda edizione di 'Beer House' presso il Parco Lambruschini di Magnago, nei giorni di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio, a partire dalle 19. Tre serate di musica dal vivo, spettacoli e stand gastronomico, il cui ricavato sarà devoluto per esami ematici di screening gratuiti, così il divertimento si affianca alla solidarietà!!

