'S.O.S. truffe': incontro con i Carabinieri

Le principali e più comuni tecniche utilizzate e, poi, una serie di semplici, ma fondamentali consigli e accorgimenti. Cosa fare per constratare e prevenire possibile truffe? Se ne è parlato, l'altro giorno, al centro ricreativo De Cristoforis-Gray di Turbigo.

Le principali e più comuni tecniche utilizzate e, poi, una serie di semplici, ma fondamentali consigli e accorgimenti. Cosa fare per constratare e prevenire possibile truffe? Se ne è parlato, l'altro giorno, al centro ricreativo De Cristoforis-Gray di Turbigo. Un incontro ('S.O.S. truffe agli anziani', questo il titolo), promosso dall'Amministrazione comunale e che ha visto come relatori i Carabinieri della caserma di Castano Primo. "Non è la prima volta che organizziamo simili appuntamenti - ha spiegato il sindaco Fabrizio Allevi - E' fondamentale, infatti, confrontarsi e rapportarsi con la cittadinanza, al fine di sensibilizzare in primis gli anziani e più in generale l'intera popolazione appunto su tentativi di truffe. Sicuramente un’iniziativa sempre attuale e utile per i più fragili ma non solo, in quanto le strategie dei malviventi sono sempre differenti e sempre più meschine".

'S.O.S TRUFFE AGLI ANZIANI': INCONTRO CON I CARABINIERI'



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!