T(h)ree park: è polemica

Il nuovo T(h)ree Park di Via Modigliani, nella zona industriale di Inveruno, divide l’opinione pubblica. Nella piazza virtuale del gruppo ‘Sei di Inveruno se…’ piovono da qualche settimana critiche alla nuova opera pubblica.

Il nuovo T(h)ree Park di Via Modigliani, nella zona industriale di Inveruno, divide l’opinione pubblica. Nella piazza virtuale del gruppo ‘Sei di Inveruno se…’ piovono da qualche settimana critiche alla nuova opera pubblica, mosse da alcuni dei residenti della zona, che lamentano l’inadeguatezza della struttura e le problematiche che da esse sono derivate post apertura al pubblico.

“È una cattedrale nel deserto – così la definiscono - È pericoloso con i viottoli interni costituiti da pezzetti di beola appuntiti, senza rastrelliere per le bici, cestini per i rifiuti e servizi igienici. Inoltre, c’è gente che schiamazza fino alle 2 di notte e sono iniziati i furti nei garage delle case e nelle auto parcheggiate sulla strada”.

La critica ha sollevato il dibattito: “Per criticare, bisogna prima aspettare che le cose siano finite. All’inaugurazione vedremo come sarà”, “Da genitore sono felice perché finalmente i nostri ragazzi hanno un luogo dove ritrovarsi e socializzare. L’educazione non è responsabilità dell’amministrazione”, “Non si è mai contenti: se fanno, sbagliano; se non fanno, sbagliano”; “Il campo è stato aperto per permettere ai ragazzi di goderne”: questi solo alcuni dei molti commenti che hanno animato la discussione.

Alla fine, è intervenuto anche il sindaco Sara Bettinelli, che ha messo un punto ‘temporaneo’ alla questione: “Alcuni dei qui intervenuti, e anche in modo ‘incisivo’, li incontro io direttamente o altri amministratori assiduamente in paese. Mi chiedo come mai non sia mai stata sollevata alcuna. Se ci sono criticità, osservazioni, modalità per meglio convivere tra spazi pubblici e aree private, sono come sempre a disposizione”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!