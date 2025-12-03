La Caserma Francesco Garavaglia

La cerimonia, tanto solenne quanto toccante, si è aperta con l’alzabandiera accompagnato dall’inno d’Italia, suonato dalla banda musicale S. Cecilia e ha visto un susseguirsi di interventi commemorativi.

Alla presenza delle autorità militari, il capo del comando regionale dei Vigili del Fuoco, il capo del comando di Milano dei Vigili del Fuoco, l’Europarlamentare Mantovani, il Sindaco di Inveruno e una nutrita rappresentanza di primi cittadini della zona; alla presenza della famiglia Garavaglia e dei Vigili del Fuoco volontari e compagni di Francesco, nella mattinata di sabato 29 novembre una solenne cerimonia ha ufficializzato l’intitolazione della caserma di Inveruno al Vigile del Fuoco, tragicamente scomparso in servizio nel 2005, Francesco Garavaglia. Una promessa, quella del dipartimento di Inveruno, che trova compimento nel riconoscimento di questa onorificenza al compianto “Cecco”. Era un piovoso pomeriggio del 2005 quando, alla chiamata per un intervento in zona Robecchetto con Induno, il camion di Francesco, autista, si scontrava con un mezzo per il trasporto degli animali, causando la morte di entrambi gli uomini al volante. “Da quel momento, ricorda il comandante del dipartimento di Inveruno, 4 dei 5 uomini in uscita quel giorno non hanno rinunciato al servizio, ma hanno continuato nella memoria di Francesco, a testimonianza di quanto realmente sia forte il senso del dovere e l’amor per il prossimo di questo corpo militare”. “È un momento speciale, sottolinea il Sindaco Saveri, poiché non intitoliamo soltanto una caserma, ma ringraziamo, come comunità, un corpo ed un gruppo di uomini che rappresentano il simbolo vivo dell’impegno civile e militare per la vita”. La cerimonia, tanto solenne quanto toccante, si è aperta con l’alzabandiera accompagnato dall’inno d’Italia, suonato dalla banda musicale S. Cecilia e ha visto un susseguirsi di interventi commemorativi, culminati con lo svelo della targa di intitolazione, che recita: “Ministero dell’Interno: Comando dei Vigili del Fuoco Milano – distaccamento volontario di Inveruno. Caserma Francesco Garavaglia”. Le parole della figlia, Alessia, lasciate ad una lettera, hanno raccolto in un forte applauso tutta la vicinanza della comunità alla famiglia e al corpo dei Vigili del Fuoco di Inveruno.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!