Un Volley sempre in crescita

SOI Volley supera i 170 iscritti: incontri mirati e allenamenti speciali per tecnici, prime divisioni e giovanili.

Mercoledì 3 dicembre si è svolto un appuntamento di grande valore per tutto il settore Volley SOI: Fabio Miramonti, allenatore FIPAV di 3° grado, ha guidato un allenamento di “Formazione Interna” per i tecnici SOI, affiancato da una selezione di atleti e atlete SOI provenienti dalle Prime Divisioni maschili e femminili.

Un momento di confronto tecnico e crescita condivisa, reso possibile anche grazie alla collaborazione della Pro Volley Abbiategrasso, che ha concesso la disponibilità del proprio allenatore.

Un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo del settore pallavolo, che quest’anno ha superato le 170 iscrizioni, confermando la vitalità del settore.

A margine dell’incontro, il responsabile del Volley SOI, Enrico Canonici, ha commentato: «Anche l’organizzazione di appuntamenti come questo nasce dal desiderio di dare sempre qualcosa in più a tutto il movimento. Ringraziamo Fabio Miramonti per aver portato la sua competenza e la sua testimonianza: oggi è un tecnico di grande livello, ma per noi è anche un pezzo di storia SOI.»

L’iniziativa si aggiunge al recente percorso svolto dalle squadre giovanili con una psicologa specializzata nel mental coaching sportivo, confermando la volontà di investire non solo sulla tecnica, ma anche sulla crescita personale e sportiva delle ragazze e dei ragazzi. Un’altra tappa significativa nella crescita condivisa che coinvolge allenatori, atleti e famiglie, con l’obiettivo far crescere tutto il movimento del volley giallobu.

