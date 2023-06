L’ANPI inaugura il ‘Parco dei Diritti’

Sabato 8 luglio alle 17 presso il Parco Comunale di Inveruno verrà inaugurato il ‘Il Parco dei diritti, uno spazio di comunità’, iniziativa a cura di ANPI sezioni di Inveruno e Cuggiono.

Sabato 8 luglio alle 17 presso il Parco Comunale di Inveruno verrà inaugurato il ‘Il Parco dei diritti, uno spazio di comunità’, iniziativa a cura di ANPI sezioni di Inveruno e Cuggiono, in collaborazione con il Comune di Inveruno e con associazioni, cooperative ed enti sociali del territorio, che lavorano e si occupano della tutela di chi ha ancora difficoltà a far sentire la sua voce.

Il senso di questo spazio è chiaro: nonostante la nostra Carta Costituzionale e la Dichiarazione dei Diritti Umani sanciscano in modo chiaro e inequivocabile il diritto di uguaglianza di tutti gli esseri umani, ancora oggi ci sono categorie di persone che non riescono a far valere i propri diritti o a partecipare pienamente ai processi democratici che regolano la vita civile.

“È per questo motivo che diventa sempre più urgente ‘fare rete’ e trovare forme di appoggio reciproco con le istituzioni e soprattutto con chi si muove in prima linea nella realtà sociale”, spiegano da ANPI.

Sabato pomeriggio sarà un momento di comunità, con banchetti informativi, laboratori per i bambini, e l’iniziativa della decorazione collettiva della panchina dei diritti, con un aperitivo offerto da ANPI: “Un momento dove tutti, ma proprio tutti, potranno trovare il loro spazio di espressione e di relazione con gli altri – commentano gli organizzatori - Sono invitati tutti perché tutti ci dobbiamo sentire investiti, in qualità di cittadini del mondo, della responsabilità e del dovere di impegno quotidiano sul tema della tutela e della promozione dei diritti umani poiché su quelli è basata anche la nostra libertà”.

