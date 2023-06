'BirBusca' 2023

Torna il BirBusca, arrivato alla quindicesima edizione, ad animare le calde notti estive di Buscate.Dal 6 al 9 luglio le consuete quattro serate a base di musica e buon cibo.

Torna il BirBusca, arrivato alla quindicesima edizione, ad animare le calde notti estive di Buscate! Dal 6 al 9 luglio presso l’area feste di Via dei Campacci si terranno le consuete quattro serate a base di musica e buon cibo. Si parte giovedì 6 luglio a tempo di rap con Jamil Baida, Jack the Smoker, Dj Ms e tanti altri; venerdì 7 luglio è tempo di rock con i Rumors e Timothy Cavicchini; sabato 8 luglio si salta e si balla con Paps dei Paps N Skar e poi si conclude domenica 9 luglio con la serata italiana dedicata a Cesare Cremonini e Articolo 31 con le tribute band Maggese e Domani smetto. Sarà attivo sempre il servizio cucina a partire dalle 19. Per informazioni e prenotazioni, basta mandare una mail a iganassa [at] gmail [dot] com.

