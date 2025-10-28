Halloween targato Tangram

Venerdì la comitiva di bambini partirà verso piazza San Mauro, cuore del paese, dove la serata culminerà con un coinvolgente spettacolo di fuoco, pronto a illuminare la notte più spaventosa dell’anno.

Dolcetti, scherzetti e tanta voglia di divertirsi in compagnia: anche quest’anno a Buscate torna l’attesissimo appuntamento con la festa di Halloween, organizzata dall’Associazione Genitori Tangram con il patrocinio del Comune di Buscate.

L’iniziativa, in programma venerdì 31 ottobre, prenderà il via alle ore 17 con il ritrovo presso il Centro Anziani, dove bambini e famiglie potranno gustare una “merenda mostruosa” tra risate, travestimenti e decorazioni a tema.

Successivamente, alle 18.30, partirà la comitiva verso piazza San Mauro, cuore del paese, dove la serata culminerà con un coinvolgente spettacolo di fuoco, pronto a illuminare la notte più spaventosa dell’anno.

La partecipazione è gratuita ma con iscrizione obbligatoria entro il 28 ottobre al numero 349 3623964 (Katiuscia). È richiesto che ogni bambino sia accompagnato da un adulto, che ne sarà responsabile per l’intera durata dell’evento.

In caso di maltempo, l’organizzazione conferma che si svolgerà comunque la merenda presso il Centro Anziani.

Un’iniziativa che, come da tradizione, unisce divertimento, comunità e spirito di collaborazione, trasformando Buscate in un piccolo villaggio incantato popolato da streghe, zucche e fantasmini pronti a regalare una serata indimenticabile a grandi e piccini.

