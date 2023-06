Tornavento... si combatte!

Come in quel lontano 1636. La tradizione che ritorna. Tornavento indietro nel tempo, a tanti e tanti anni fa. La rievocazione della Battaglia.

Come in quel lontano 1636. La tradizione che ritorna. Tornavento indietro nel tempo, a tanti e tanti anni fa. Già, perché nel weekend del 24 e 25 giugno scorsi ecco la storica rievocazione. Due, allora, i momenti principali, prima in piazza Parravicino con il corteo dei gruppi, la presentazione e soprattutto la scaramuccia sul ponte del Canale Villoresi e lo scontro appunto in piazzetta; poi, alla vecchia dogana Austro-Ungarica, spazio alla sfilata delle truppe spagnole, francesi, sabaude e del drappello di cavalleria ed al combattimento vero e proprio. “Un’iniziativa nata per ricreare le fasi principali di quell’evento bellico che, inevitabilmente, ha caratterizzato il nostro territorio - racconta Franco Bertoni, presidente de ‘I Cavalieri del Fiume Azzurro’ - Un appuntamento per far rivivere i momenti che hanno segnato il periodo e che ci hanno portati fino a dove siamo ora. Le emozioni, come potete capire, sono differenti, sia per noi rievocatori, impegnati in prima persona a ricreare i singoli istanti, sia per il pubblico, che può assistere a qualcosa di particolare. Da parte nostra, l’attenzione ai dettagli è massima, proprio per organizzare una rievocazione che possa essere la più veritiera possibile”. (Foto di Gianni Mazzenga)

TORNAVENTO... COME IN QUEL LONTANO 1636



