Zucchero con i Coldplay

La band britannica ha duettato con Zucchero sulle note di “Diamante”. Chris Martin, frontman della band, ha poi lasciato il palco a Zucchero che si è esibito con una performance voce e chitarra di “Hey Man”.

Ieri sera, lunedì 26 giugno, allo Stadio San Siro di Milano, i COLDPLAY hanno invitato a sorpresa sul palco ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI.

«Una delle cose che mi piace di più di questo mestiere è l’improvvisazione – dichiara Zucchero sui suoi profili social – Ieri sera a San Siro a sorpresa i Coldplay mi hanno invitato sul palco e mi hanno chiesto di cantare “Diamante” con loro e poi di fare un altro brano mio. E con un po’ di imbarazzo ho improvvisato “Hey man”, voce e chitarra. E sentire tutto il pubblico cantare insieme a noi è stato un momento molto forte che non dimenticherò. Finito il concerto, quando ero già in macchina, mi è arrivato questo bellissimo messaggio di Chris Martin: “Zucchero, our brother forever THANK YOU so much for being here today”. Tutto questo si chiama “anima”, “amore” e “rispetto” che dovrebbe esistere sempre non solo tra artisti ma soprattutto tra esseri umani».

Quella tra Zucchero e i Coldplay è diventata un’amicizia profonda da quando si sono conosciuti in studio di registrazione a Los Angeles. Successivamente Chris Martin aveva molto apprezzato la cover di Zucchero di “The Scientist”, contenuta nell’album “Discover”.

Zucchero continua a esibirsi in Italia con il suo “World Wild Tour”. Questi i prossimi appuntamenti: 4-5 luglio in Piazza Unità d’Italia a Trieste, 24-25 luglio al Cortile della Reggia di Caserta, 27 luglio alla Valle dei Templi di Agrigento, 28-29-30 luglio al Teatro Greco di Siracusa.

