Liceo 'Candiani Bausch' e Stefania Ballone: ancora insieme

Dialogare, lavorare, continuare a crescere ed essere protagonisti e farlo con le eccellenze del panoramo coreutico internazionale. Ne è certamente un esempio il Liceo Coreutico 'Candiani Bausch' di Busto Arsizio, che ha rinnovato la sua collaborazione con Stefania Ballone, figura di spicco del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, che anche per quest’anno ricoprirà il ruolo di madrina artistica dell’istituto. La presenza di Ballone rappresenta, infatti, un ponte diretto con l’ambiente scaligero e con il suo patrimonio artistico, dando la possibilità al Liceo di rafforzare sempre di più un percorso formativo che punta a mettere gli studenti in relazione con professionisti capaci di trasmettere esperienza, rigore e sensibilità interpretativa. Accanto all'attività del corpo docente, già riconosciuto per qualità e preparazione, infatti, il contributo della danzatrice offrirà un ulteriore impulso alla crescita tecnica e creativa degli allievi. Nello specifico, il valore aggiunto di Stefania Ballone sarà presente in diversi ambiti: dalla competenza coreografica, perché grazie alla sua solida esperienza nel repertorio classico e contemporaneo, potrà sostenere gli studenti nello sviluppo delle capacità interpretative e nella comprensione stilistica delle diverse correnti della danza; quindi, masterclass e supporto ai progetti interni, con la sua conduzione a masterclass dedicate, oltre a percorsi coreografici avviati all’interno del liceo e alla partecipazione alle sessioni d’esame, garantendo agli allievi un confronto diretto con standard professionali elevati. Ancora, dialogo con il mondo del lavoro: la sua presenza favorirà un collegamento dinamico tra formazione e professione, incoraggiando negli allievi motivazione, consapevolezza e una visione più concreta del futuro nel settore coreutico. "Con questa riconferma, il Liceo 'Candiani Bausch' consolida il proprio ruolo come riferimento per lo studio didattico liceale della danza - commentano - Un luogo in cui studio, creatività e professionalità si intrecciano per accompagnare le nuove generazioni verso il proprio percorso di studio".

