Omaggio a Ornella Vanoni

Una serata tra memoria, musica e grandi protagonisti dell’industria discografica con l’evento che celebra gli autori e gli editori italiani più ascoltati e premiati.

Milano ha vissuto una notte carica di emozione e significato con la terza edizione dei SIAE Music Awards, l’evento che celebra gli autori e gli editori italiani più ascoltati e premiati in Italia e nel mondo. Un appuntamento ormai centrale all’interno della Milano Music Week, promosso dalla SIAE e prodotto da Friends & Partners, che ha visto riuniti sullo stesso palco i protagonisti della musica italiana contemporanea.

Quest’anno la serata ha assunto un valore ancora più profondo: dopo la notizia, diffusa nelle ore precedenti l’evento, della scomparsa di Ornella Vanoni, l’intera manifestazione è stata ripensata come un grande omaggio alla sua figura e alla sua eredità artistica. In apertura, il presidente SIAE Salvatore Nastasi, insieme a Mogol, Mario Lavezzi e all’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, ha ricordato la Vanoni come “una voce che ha attraversato generazioni e che resterà per sempre patrimonio della musica italiana”. A condurre la serata, per il secondo anno consecutivo, Amadeus, che ha guidato il pubblico in un percorso tra ricordi, premi e momenti musicali.

Particolarmente toccante il momento in cui ogni vincitore ha pronunciato sul palco una parola simbolica legata a Ornella Vanoni: un mosaico di emozioni, ricordi e gratitudine nei confronti di una delle figure più amate dello spettacolo italiano. Ospite d’eccezione Fiorella Mannoia, che ha interpretato alcuni brani storici della Vanoni e “Terra mia” di Pino Daniele, a cui è stato assegnato il Premio Speciale SIAE 2025.

Tanti i riconoscimenti assegnati, basati sui dati certificati sui consumi musicali e sulle royalties distribuite nel 2025. Tra i premi principali:

– “Sinceramente” di Annalisa miglior canzone per locali con musica live e miglior canzone social;

– “Tuta Gold” di Mahmood premiata come miglior canzone streaming in Italia;

– “I’m Good (Blue)” per la categoria canzone italiana all’estero;

– “C’è ancora domani” premiata come miglior colonna sonora per il cinema e per lo streaming;

– Riccardo Zanotti degli Pinguini Tattici Nucleari eletto Miglior Autore Under 35.

La serata ha confermato ancora una volta come Milano sia il cuore pulsante dell’industria musicale italiana, capace di unire memoria e futuro, tradizione e nuove generazioni. E in questo intreccio di suoni, storie e volti, il pensiero è andato a chi, come Ornella Vanoni, ha fatto della musica un linguaggio universale, capace di attraversare il tempo.

