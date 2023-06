Inaugurata la ciclabile tra Magenta e Corbetta

Inaugurata, alla presenza delle autorità, la pista ciclabile di Via Casati - Fontanile Fagiolo che collega Magenta a Corbetta.

Il progetto, finanziato grazie anche al contributo regionale di 346 mila euro della Legge Regionale n. 9/2020 "Interventi per la ripresa economica", prevede il percorso ciclabile ad una distanza di circa 3,00 m dalla sede stradale, perlopiù direttamente alla quota del piano campagna esistente seguendone il naturale andamento. I lavori, iniziati lo scorso 5 settembre, sono conclusi il 20 febbraio 2023.

"Un progetto realizzato - ha commentato il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Enzo Tenti - grazie al contributo regionale che è stato conseguito grazie all'impegno e alla determinazione dell'allora Consigliere Regionale Luca Del Gobbo, oggi Sindaco. Grazie a lui, lo scorso settembre, pochi mesi dopo le elezioni, abbiamo 'messo a terra' questi fondi e oggi siamo qui a inaugurare questa opera per la città".

"Siamo felici che quest'opera sia stata realizzata, la desideravamo da tanto tempo perché dà un grande servizio agli studenti che si recano a scuola a Magenta e a tutti coloro, famiglie e anziani, che necessitano di spostarsi da Magenta a Corbetta e viceversa. Ringrazio il comitato promotore della pista formato da persone, cittadini che nei diversi ruoli, tecnici, politici, promotori su social, hanno richiesto questa opera insieme a me", ha spiegato Francesco Cerati.

"Inauguriamo un'opera che è un bene per tutta la città ed è bello che ad inaugurarla ci sia maggioranza e opposizione; da consigliere regionale ho sostenuto da subito questa opera perché credo che ci sia bisogno di potenziare ancora di più in città e nel nostro territorio le reti delle piste ciclabili che permettano una mobilità ecologica, dolce e in sicurezza. Oltre che per questa, avevo sostenuto i fondi che sono arrivati a Robecco per la pista che lo collega a Magenta e ad Abbiategrasso per la Abbiategrasso-Cassinetta.

La nostra Amministrazione intende attivare dall'anno prossimo anche un Piano Urbano del Traffico che non sarà solo una razionalizzazione della viabilità cittadina, ma prevederà anche un piano piste ciclabili per mettere in connessione quelle che oggi abbiamo e di creare un percorso cittadino in sicurezza", ha aggiunto poi il Sindaco Del Gobbo.

