Rifiuti abbandonati, in corso le indagini

Chi li abbia lasciati non si sa. Ma di certo è unanime la riprovazione del consiglio comunale nei confronti di chi, in due diversi punti del paese, ha abbandonato fusti contenenti sostanze oleose non dando proprio dimostrazione di grande padronanza civica nello smaltimento dei rifiuti. "I rifiuti - spiega l'ex sindaco Massimo Cozzi ora sui banchi dell'opposizione con la Lega - sono stati abbandonati sulle vie dei Boschi e primo maggio, si tratta di un episodio increscioso e ci auguriamo ne siano individuati e sanzionati gli autori". Il sindaco Daniela Colombo stigmatizza l'accaduto ma, al contempo, fornisce un dato rassicurante: "su questi episodi ci sono in corso indagini coperte dal segreto istruttorio - ha affermato - si tratta di sostanze oleose che, per fortuna, è stato però dimostrato non essere pericolose per il terreno". Sergio Garavaglia, capogruppo di Forza Italia e Fratelli d'Italia, ha auspicato che il comune si costituisce parte civile per chiedere i danni derivanti dall'abbandono scriteriato.

