Una giornata per la cura del proprio corpo e di coinvolgimento ed emozioni. E' 'L'arte del benessere', l'iniziativa in programma questa domenica (25 giugno) in Villa Rusconi a Castano. Diversi, allora, i momenti pensati per tutta la cittadinanza: stage di krav maga e difesa personale femminile (T-Side), yoga (Unoyoga), zumba, kangoo jumps, danze orientali, burlesque, tango argentino e latin fit dance e latino (Sensual Saidi Academy); quindi, presentazione del progetto Y.A.N.A. contro la violenza sulle donne e del progetto donne oncologiche, incidentati e post operatori Estetica Musa. Ma non è finita qui, perché saranno presenti professionisti del benessere per consulenze e prove gratuite, oltre a 'Sfumature Castanesi' con un set fotografico a disposizione dei presenti, ancora 'Danzatricità' (percorsi genitori e bimbi da 0 a 36 mesi, libertà motoria, gioco, stimoli), 'Giocodanza' (percorsi per bimbi dai 4 anni e truccambimbi), Petra (consulente di immagine e di stile, del riordino e personal shopper), Silvia (make-up artist certificata, corsi e make-up per eventi), Alice e Simone (trattamenti olistici, massaggi, coppettazione, riflessologia plantare, test fiori) e 'Estetica Musa Hintime Point' (estetica avanzata, diagnosi inestetismi viso/corpo, test impedenziometrico, ginnastica tutina EMS - elettromiostimolazione).

